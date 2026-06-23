سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: إيران ستقرر "وحدها" كيفية استعمال أصولها بعد فك تجميدها

أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده وحدها ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمّدة بمجرد الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة الهادف لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في تعارض مع تصريحات أميركية.



وقال علي بحريني للصحافيين: "إيران هي الدولة الوحيدة التي ستقرر كيفية التصرف في أصولها التي سيتم رفع التجميد عنها، ولذلك فإنني أرفض أي مزاعم (أميركية) بشأن ضرورة... أن يكون لأي دولة أخرى تأثير على تلك القرارات أو تلك العمليات".