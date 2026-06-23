مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت لوقف حرب إيران في معارضة لترامب

أيد مجلس الشيوخ الأميركي الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية اليوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأميركية التي تستهدف إيران، لكن لم يتضح بعد كيفية تأثير ذلك على الحرب في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على اتفاق سلام مع الجمهورية الإسلامية.وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح القرار الذي أقره مجلس النواب في وقت مبكر هذا الشهر، ما يعكس القلق المتزايد حتى بين بعض الجمهوريين الموالين لترامب إزاء هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية والتي اندلعت في 28 شباط.ويكاد يكون هذا القرار متماشيا مع سياسات وأهداف الحزبين إذ وافق عليه جميع الديمقراطيين باستثناء واحد في حين انضم أربعة جمهوريين إليهم في تأييد القرار وامتنع جمهوريان عن التصويت.ويُلزم القرار ترامب بسحب القوات المسلحة الأميركية من أي أعمال قتالية مع إيران لكن من المرجح أن يبقى التصويت رمزيا.وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، لا يُحال مثل هذا القرار إلى البيت الأبيض لتوقيع ترامب. غير أن البيت الأبيض يصر على أن مشروع القانون هذا غير دستوري، وبالتالي غير ملزم.ويقول خبراء قانون إن هذا الأمر لا يزال محل خلاف قانوني ومن المرجح أن يحسم في المحاكم.وقال سكوت أندرسون، كبير الباحثين بمعهد بروكينجز وكبير محرري موقع (لو فير) القانوني الإلكتروني: "ستتجاهل السلطة التنفيذية على الأرجح هذا القرار لأسباب دستورية، وليس من الواضح من له الحق في رفع دعوى قضائية لإنفاذه".