عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز

أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء بأن سلطنة عُمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز.



وقالت الوكالة إن "على السفن الراغبة بالعبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة".



ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.