زيلينسكي: الجيش الأوكرانيّ شنّ هجومًا ثانيًا على مركز دوبنا الروسيّ للاتصالات الفضائية

شنّ الجيش الأوكرانيّ هجومًا ثانيًا على مركز دوبنا الروسيّ للاتصالات الفضائية في منطقة موسكو، وفق ما أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي عبر تيليغرام: "وصلت عقوباتنا بعيدة المدى ضد روسيا بسبب هذه الحرب مرة أخرى إلى مركز الاتصالات الفضائية في دوبنا في منطقة موسكو".

ولفت إلى أنّ الموقع، الذي يبعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، كان يستخدم لأغراض الاستطلاع وتنسيق أنشطة القوات الروسية في أوكرانيا.

وأشار إلى أنّ القوات الأوكرانية ضربت في الآونة الأخيرة أربعة مراكز روسية مماثلة في منطقتي موسكو وفلاديمير.