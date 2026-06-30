ترامب يدعو الكونغرس للتحرك ضد قرار المحكمة العليا بشأن حقّ المواطنة بالولادة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى التحرّك ضدّ قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة للهجرة.



وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال، "أيّدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع".