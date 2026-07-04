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إعلان كيكو فوجيموري رسميا رئيسة منتخبة للبيرو
أخبار دولية
2026-07-04 | 00:09
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إعلان كيكو فوجيموري رسميا رئيسة منتخبة للبيرو
أعلنت أعلى سلطة انتخابية في البيرو الجمعة، كيكو فوجيموري رئيسة منتخبة للبلاد، بعد أيام من انتهاء فرز الأصوات في انتخابات اتسمت بمنافسة حادة.
وينهي هذا الإعلان الرسمي حالة عدم اليقين التي أحاطت بالانتخابات الأكثر تقاربا في أميركا اللاتينية، حيث فازت المرشحة اليمينية بأقل من 50 ألف صوت بنيلها 50,135% مقابل 49,865% لمنافسها اليساري روبرتو سانشيز الذي لم يقر بالهزيمة.
وأعلن سانشيز الأربعاء أنه قدم طعنا لدى لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان.
وكانت الهيئة الانتخابية الوطنية، وهي السلطة الانتخابية الأعلى، قد رفضت طلب سانشيز لإبطال الأصوات التي أُدلي بها في الخارج، معتبرة أن حججه لا أساس لها.
وقال رئيس الهيئة روبرتو بورنيو خلال مراسم أقيمت في ليما "أعلن السيدة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي رئيسة للجمهورية والسيد لويس فرناندو غالاريتا فيلاردي نائبا أول لرئيس الجمهورية".
وأعربت الرئيسة المنتخبة المحافظة وابنة الرئيس الاسبق الراحل ألبرتو فوجيموري، في تدوينة على منصة اكس عن شكرها للبيروفيين.
وكتبت "فصل جديد يبدأ، ننطلق معه بروح المسؤولية والتواضع وشعور عميق بالواجب".
وأكدت لاحقا في مقر حزبها القوة الشعبية أنه "يجب على البيرو استعادة النظام في شوارعها ومؤسساتها ودولتها".
ووصلت فوجيموري البالغة 51 عاما إلى أعلى منصب في البلاد بعد ثلاث محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح، وستخلف الرئيس المؤقت خوسيه ماريا بالكازار في 28 تموز/يوليو.
وفوجيموري هي الرئيسة التاسعة للبيرو منذ عام 2016 وولايتها تستمر حتى عام 2031 في بلد يعاني من عدم استقرار سياسي مزمن.
وكان والدها ألبرتو الذي حكم البلاد بين عامي 1990 و2000، قد اكتسب شعبية واسعة لنجاحه في القضاء على المتمردين الماويين وكبح التضخم المفرط.
غير أن عهده انتهى لاحقا بفضائح أدت إلى نفيه وسجنه بتهم فساد وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت باسم مكافحة ما كان يعتبره إرهابا.
وهنأ قادة يمينيون في المنطقة فوجيموري على فوزها، بمن فيهم الرئيس الارجنتيني خافيير ميلي ورئيس تشيلي خوسيه أنطونيو كاست.
وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، بأن "إدارة ترامب تتطلع إلى تعميق التعاون مع إدارة فوجيموري لدفع التعاون الأمني قدما وتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الاستثمار والتجارة في منطقتنا".
وقال الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريا الذي ينتمي لليمين المتطرف، لفوجيموري خلال مكالمة فيديو "سيكون أمرا رائعاً أن أتشارك هذه الرئاسة مع امرأة تتمتع بصفاتك وشخصيتك وروحك الوطنية وشجاعتك، يا كيكو".
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