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روسيا تعلن سيطرتها على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا

أخبار دولية
2026-07-04 | 00:51
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روسيا تعلن سيطرتها على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا
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روسيا تعلن سيطرتها على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا

أعلن الكرملين الجمعة سيطرة الجيش الروسي على كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصّنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح لصحافيين، بينهم مراسلو وكالة فرانس برس "تمت السيطرة بالكامل على كوستيانتينيفكا. وأصبحت المدينة الآن بكاملها تحت سيطرتنا".

وأظهرت مشاهد تلفزيونية الرئيس فلاديمير بوتين بالبزة العسكرية مع هيئة أركانه، حيث وجه الشكر إلى الجنود الروس وأكد على أن السيطرة على كوستيانتينيفكا تكتسي "أهمية استراتيجية كبرى".

من جانبه أفاد القائد العسكري الروسي أنطون غرونيس بأن القوات الروسية تنفّذ حاليا "عمليات تمشيط وتصفية للجنود المعزولين من القوات المسلحة الأوكرانية الذين يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض" في كوستيانتينيفكا.

بدأت معركة السيطرة على هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 78 ألف نسمة قبل الحرب، بنهاية العام 2025 بعمليات تسلّل للقوات الروسية.

وأصبحت حاليا المحور الأساسي للهجوم الروسي على جبهة تمتد لمسافة ألف كيلومتر تقريبا.

وتُعدّ كوستيانتينيفكا أحد آخر العوائق على الطريق المؤدي إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين الخاضعتين للسيطرة الأوكرانية في دونباس، واللتين يسعى الكرملين إلى السيطرة عليهما.

وقال بيسكوف إن بوتين توجّه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس.

ولفت بيسكوف إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، وهي إحدى منطقتي إقليم دونباس الذي تسعى روسيا للسيطرة عليه كاملا.

وأوضح رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف أن القوات الروسية أصبحت الآن على بُعد 9 كيلومترات من زابوريجيا، وهي مدينة كبرى في جنوب أوكرانيا كان يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة قبل الحرب.

وأشار قائد عسكري آخر إلى أن قواته باتت على مسافة 10 كيلومترات من كبرى مدن منطقة سومي الواقعة في الشمال والتي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 250 ألف نسمة.

وشدّد بوتين على أن "القوات المسلّحة الروسية لا تزال تمسك بقوة بزمام المبادرة الاستراتيجية على طول الجبهة".

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