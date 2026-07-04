الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تعلن سيطرتها على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2026-07-04 | 00:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
روسيا تعلن سيطرتها على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا
أعلن الكرملين الجمعة سيطرة الجيش الروسي على كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصّنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح لصحافيين، بينهم مراسلو وكالة فرانس برس "تمت السيطرة بالكامل على كوستيانتينيفكا. وأصبحت المدينة الآن بكاملها تحت سيطرتنا".
وأظهرت مشاهد تلفزيونية الرئيس فلاديمير بوتين بالبزة العسكرية مع هيئة أركانه، حيث وجه الشكر إلى الجنود الروس وأكد على أن السيطرة على كوستيانتينيفكا تكتسي "أهمية استراتيجية كبرى".
من جانبه أفاد القائد العسكري الروسي أنطون غرونيس بأن القوات الروسية تنفّذ حاليا "عمليات تمشيط وتصفية للجنود المعزولين من القوات المسلحة الأوكرانية الذين يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض" في كوستيانتينيفكا.
بدأت معركة السيطرة على هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 78 ألف نسمة قبل الحرب، بنهاية العام 2025 بعمليات تسلّل للقوات الروسية.
وأصبحت حاليا المحور الأساسي للهجوم الروسي على جبهة تمتد لمسافة ألف كيلومتر تقريبا.
وتُعدّ كوستيانتينيفكا أحد آخر العوائق على الطريق المؤدي إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين الخاضعتين للسيطرة الأوكرانية في دونباس، واللتين يسعى الكرملين إلى السيطرة عليهما.
وقال بيسكوف إن بوتين توجّه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس.
ولفت بيسكوف إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، وهي إحدى منطقتي إقليم دونباس الذي تسعى روسيا للسيطرة عليه كاملا.
وأوضح رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف أن القوات الروسية أصبحت الآن على بُعد 9 كيلومترات من زابوريجيا، وهي مدينة كبرى في جنوب أوكرانيا كان يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة قبل الحرب.
وأشار قائد عسكري آخر إلى أن قواته باتت على مسافة 10 كيلومترات من كبرى مدن منطقة سومي الواقعة في الشمال والتي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 250 ألف نسمة.
وشدّد بوتين على أن "القوات المسلّحة الروسية لا تزال تمسك بقوة بزمام المبادرة الاستراتيجية على طول الجبهة".
أخبار دولية
سيطرتها
مدينة
كوستيانتينيفكا
أوكرانيا
مراسم تشييع خامنئي بدأت في طهران بمشاركة آلاف الإيرانيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-05-04
روسيا تعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 أيار
أخبار دولية
2026-05-04
روسيا تعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 أيار
0
أخبار دولية
2026-06-17
مقتل 4 أشخاص في هجمات روسية على مدن في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2026-06-17
مقتل 4 أشخاص في هجمات روسية على مدن في شرق أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2026-06-13
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفّذ عملية نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة
آخر الأخبار
2026-06-13
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفّذ عملية نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة
0
أخبار دولية
2026-05-19
قتيلان و17 جريحا بقصف روسي على مدينة في شمال أوكرانيا
أخبار دولية
2026-05-19
قتيلان و17 جريحا بقصف روسي على مدينة في شمال أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:35
مراسم تشييع خامنئي بدأت في طهران بمشاركة آلاف الإيرانيين
أخبار دولية
00:35
مراسم تشييع خامنئي بدأت في طهران بمشاركة آلاف الإيرانيين
0
أخبار دولية
00:09
إعلان كيكو فوجيموري رسميا رئيسة منتخبة للبيرو
أخبار دولية
00:09
إعلان كيكو فوجيموري رسميا رئيسة منتخبة للبيرو
0
أخبار دولية
00:00
ترامب: منحنا طهران أسبوعاً من أجل تشييع خامنئي
أخبار دولية
00:00
ترامب: منحنا طهران أسبوعاً من أجل تشييع خامنئي
0
أخبار دولية
23:47
ترامب يقول إن الهوية الأميركية تتعرض لـ"هجوم متجدد" من المتعصبين والمتطرفين داخل البلاد
أخبار دولية
23:47
ترامب يقول إن الهوية الأميركية تتعرض لـ"هجوم متجدد" من المتعصبين والمتطرفين داخل البلاد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-29
مقدمة النشرة المسائية 29-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-29
مقدمة النشرة المسائية 29-6-2026
0
آخر الأخبار
2026-06-01
حزب الله: قصفنا بصواريخ نوعية تجمعا للعدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-06-01
حزب الله: قصفنا بصواريخ نوعية تجمعا للعدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان
0
أخبار دولية
2026-04-22
قاليباف: الهدنة غير منطقية ما دام ينتهكها الحصار البحري
أخبار دولية
2026-04-22
قاليباف: الهدنة غير منطقية ما دام ينتهكها الحصار البحري
0
آخر الأخبار
2026-06-25
وصول السفير الأميركي ميشال عيسى الى مقر وزارة الخارجية الأميركية
آخر الأخبار
2026-06-25
وصول السفير الأميركي ميشال عيسى الى مقر وزارة الخارجية الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تصميم الأزياء في LAU بالتعاون مع إيلي صعب… عشرة أعوام من صناعة المصمّمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تصميم الأزياء في LAU بالتعاون مع إيلي صعب… عشرة أعوام من صناعة المصمّمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من يملك قلم التوقيع مع سوريا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من يملك قلم التوقيع مع سوريا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
منتخب لبنان لكرة السلة يعود بفوز ثمين من جدة وجولة على نتائج كأس العالم لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
منتخب لبنان لكرة السلة يعود بفوز ثمين من جدة وجولة على نتائج كأس العالم لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الجبهة اللبنانية الإسرائيلية: تقييم إسرائيليّ داخليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الجبهة اللبنانية الإسرائيلية: تقييم إسرائيليّ داخليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
من آثار الحرب إلى مراسم الوداع… طهران تستعد لتوديع مرشدها
تقارير نشرة الاخبار
13:25
من آثار الحرب إلى مراسم الوداع… طهران تستعد لتوديع مرشدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طهران... تحضيرات واسعة لتشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طهران... تحضيرات واسعة لتشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الحرب فتحت أبواباً جديدة... ولبنان أمام فرصة تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الحرب فتحت أبواباً جديدة... ولبنان أمام فرصة تاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
"قالوا عنّا مجانين"... بول ومارك اختارا العودة إلى لبنان رغم التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:21
"قالوا عنّا مجانين"... بول ومارك اختارا العودة إلى لبنان رغم التحديات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
06:28
بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها
موضة وجمال
06:28
بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها
2
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم
3
أخبار لبنان
06:38
حركة "أمل" تجدد رفضها القاطع لـ"إتفاق الإطار": الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد هم الرهان
أخبار لبنان
06:38
حركة "أمل" تجدد رفضها القاطع لـ"إتفاق الإطار": الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد هم الرهان
4
أمن وقضاء
05:57
تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
05:57
تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت
5
صحف اليوم
01:36
إجراءات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان تقيّد حركة «يونيفيل»
صحف اليوم
01:36
إجراءات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان تقيّد حركة «يونيفيل»
6
منوعات
10:05
هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!
منوعات
10:05
هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!
7
أمن وقضاء
06:46
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
أمن وقضاء
06:46
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:21
"قالوا عنّا مجانين"... بول ومارك اختارا العودة إلى لبنان رغم التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:21
"قالوا عنّا مجانين"... بول ومارك اختارا العودة إلى لبنان رغم التحديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More