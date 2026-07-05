زيلينسكي: المعارك مستمرة في مدينة كوستيانتينيفكا في الشرق الأوكرانيّ

شدّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي على أنّ المعارك بين قوات كييف وموسكو ما زالت مستمرة في مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في شرق البلاد، وذلك رغم إعلان الكرملين السيطرة عليها.

وكانت موسكو أعلنت في هذا الأسبوع السيطرة على المدينة التي تعد أحد آخر العوائق على الطريق المؤدي إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الخاضعتين للسيطرة الأوكرانية في إقليم دونباس، واللتين تسعى روسيا للسيطرة عليهما.

إلا أن كييف نفت صحة ذلك، ووصفت الإعلان الروسي بأنه "أكذوبة" مشدّدة على أن قواتها مستمرة بالدفاع عن المدينة.

وقال زيلنيسكي في خطابه المسائي اليومي "إن المعارك مستمرة أيضا في كوستيانتينيفكا التي ادّعى الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنها أصبحت له، لكن من الواضح أنه لن يجرؤ أبدا على الظهور هناك".

وكانت كوستيانتينيفكا تعد 78 ألف نسمة قبل بدء روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022.

وحذّر زيلينسكي أيضا من أن روسيا تتهيّأ لهجمات جديدة واسعة النطاق قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المقرّر عقدها هذا الأسبوع في تركيا، حيث يُتوقّع أن يجري محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب.

وقال زيلينسكي "لدى الاستخبارات معلومات جديدة تفيد بأن الروس يعدّون لضربة كبرى جديدة".