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وثيقة: قطر للطاقة تسعى لشراء أول شحنة من وقود الطائرات منذ اندلاع الحرب

أخبار دولية
2026-07-07 | 00:21
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وثيقة: قطر للطاقة تسعى لشراء أول شحنة من وقود الطائرات منذ اندلاع الحرب
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وثيقة: قطر للطاقة تسعى لشراء أول شحنة من وقود الطائرات منذ اندلاع الحرب

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن شركة قطر للطاقة تسعى لشراء أول شحنة من وقود الطائرات منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأن من المقرر تسليمها في آب.

وتسعى شركة التكرير المملوكة للدولة إلى شراء 320 ألف برميل من وقود الطائرات للتسليم في الفترة من الرابع إلى الخامس من آب إلى ميسعيد.

ويُغلق باب تقديم العطاءات في السابع من تموز، على أن تكون العروض صالحة في اليوم نفسه.

وتقول مصادر تجارية إن قطر للطاقة عادة ما تشتري شحنة واحدة من وقود الطائرات شهريا.

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