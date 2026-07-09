مسؤول أميركيّ لأكسيوس: سنصفع الإيرانيين قليلًا ليدركوا أننا لا نمزح

أكّد مسؤول أميركيّ لأكسيوس أنّ مدة الحملة الجديدة وشدتها تعتمدان كليًا على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران.

وأوضح أنّ استمرار التصعيد يعتمد على ما إذا كانت إيران ستواصل هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقال المسؤول: “سنصفع الإيرانيين قليلًا ليدركوا أننا لا نمزح”.

ولفت إلى أنّ البيت الأبيض يعتقد أنّ لديه مجالًا أكبر للتصعيد لأنّ مئات ناقلات النفط غادرت الخليج عبر المضيق في الأسابيع الأخيرة.

وأشار إلى أنّ مغادرة مئات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز خفّف مخاوف الإدارة من أن يؤدّي تجدّد الصدام إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.

وقال لأكسيوس: “إذا لم نشعر بأننا نحصل على الصفقة التي نريدها فلن نبرمها”.