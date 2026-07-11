الشيباني يبحث مع الخليفي في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

يبحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق في سبل التعاون في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بحسب وكالة سانا.