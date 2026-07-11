طهران تحذر من أنها لن تواصل الالتزام بمذكرة التفاهم إذا استمرت واشنطن في انتهاكها

حذرت إيران من أنّها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني السبت.



ووفق بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال إيرواني "إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم (...) فإنّ إيران لن تعتبر نفسها ملزمة بتعّهداتها بموجب هذا التفاهم"، وذلك في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بوساطة باكستانية.

