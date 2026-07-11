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حوالى مليوني شخص أخلوا منازلهم في الصين مع اقتراب الإعصار "بافي"
أخبار دولية
2026-07-11 | 12:13
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حوالى مليوني شخص أخلوا منازلهم في الصين مع اقتراب الإعصار "بافي"
أُجبر حوالى مليوني شخص على إخلاء منازلهم في الصين، مع اقتراب الإعصار "بافي" الذي اجتاح تايوان والعديد من الجزر اليابانية السبت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.
في مقاطعة تشجيانغ (شرق)، أُجلي أكثر من 1,7 مليون شخص، وفقا لوسائل إعلام رسمية، بينما من المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة هناك صباح الأحد.
وتم تعليق الدراسة والعمل والمواصلات والأنشطة الخارجية، كما أُلغيت أكثر من 400 رحلة جوية وعشرات من رحلات القطارات في المقاطعة.
وقالت حكومة مدينة ونتشو التي يبلغ عدد سكانها حوالى 10 ملايين نسمة وتقع في مقاطعة تشجيانغ، في بيان، إنّ "هذه التعبئة الضخمة... تهدف فقط إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".
ويستعد السكان من خلال تدعيم أبواب ونوافذ المحلات. ومن المتوقع أن يترافق الإعصار "بافي" مع "أمطار غزيرة جدا" في مقاطعتي تشجيانغ وفوجيان الشرقيتين، بحسب ما أفادت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية.
كذلك، أُجلي أكثر من 130 ألف شخص في فوجيان، و34 ألفا آخرين في المناطق الساحلية والمناطق الشديدة الخطورة في شنغهاي.
شمالا في بكين، أُجبر أكثر من 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفادت سلطات العاصمة.
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