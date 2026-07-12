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وزير الخارجية الباكستاني يدعو في اتصال مع نظيره الإيراني إلى "ضبط النفس"
أخبار دولية
2026-07-12 | 03:15
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وزير الخارجية الباكستاني يدعو في اتصال مع نظيره الإيراني إلى "ضبط النفس"
عا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى "خفض التصعيد" و"ضبط النفس" بين أطراف النزاع في إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في البيان الصادر عقب الاتصال بين إسحاق دار وعباس عراقجي أن "المسؤولَين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع الإقليمي"، مشيرة الى أن دار "شدد على أن الحوار والدبلوماسية لا يزالان السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق سلام واستقرار دائمَين في المنطقة".
أخبار دولية
إسحاق دار
عباس عراقجي
إيران
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