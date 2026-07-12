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غراهام إلتقى زيلينسكي في كييف قبل وفاته: "الصين يمكن أن تلعب دورا حاسما في دفع روسيا نحو محادثات السلام"
أخبار دولية
2026-07-12 | 06:53
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غراهام إلتقى زيلينسكي في كييف قبل وفاته: "الصين يمكن أن تلعب دورا حاسما في دفع روسيا نحو محادثات السلام"
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غراهام إلتقى زيلينسكي في كييف قبل وفاته: "الصين يمكن أن تلعب دورا حاسما في دفع روسيا نحو محادثات السلام"
توفي السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام عن عمر ناهز 71 عاماً إثر مرض مفاجئ استمر لفترة قصيرة، بحسب مكتبه، فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ عن إصابته بأزمة قلبية في منزله.
ويُعد غراهام من أبرز الشخصيات الجمهورية وأكثرها تأثيراً في السياسة الخارجية الأميركية.
وبعدما كان من أبرز منتقدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال انتخابات 2016، أصبح لاحقاً أحد أكثر حلفائه ولاءً في الكونغرس، رغم اعتراضه على قرار العفو عن المشاركين في اقتحام الكابيتول عام 2021.
وعُرف غراهام بدعمه القوي لإسرائيل وأوكرانيا ومعارضته لإيران، فيما نعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيدين بمواقفه ودوره.
ويوم الجمعة، قال غراهام إن الصين يمكن أن تلعب دورا حاسما في دفع روسيا نحو محادثات السلام بما يسهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا. والتقى غراهام، الذي اعتاد زيارة أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.
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