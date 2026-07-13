أربعة قتلى وسبعة جرحى في غارات بمسيّرات أوكرانية على روسيا

قُتل أربعة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء هجمات شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية، بينهم ثلاثة في منطقة موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وكتب حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف على تلغرام: "في بلدة بيونيرسكي في إستريا، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما تحطمت طائرة مسيّرة... وفي سولنيشنوغورسك، أُصيب شخصان بجروح بعد أن اصطدمت طائرة مسيّرة بمبنى سكني".



وأفاد الحاكم بإسقاط 81 طائرة مسيّرة في المنطقة خلال الليل.



وفي منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، قُتلت امرأة عندما ألقت طائرة مسيّرة عبوة ناسفة في بلدة بيريزوفكا، وأُصيب رجلان في كرينيتشنوي جراء غارة من طائرة مسيّرة أخرى، وفق بيان صادر عن السلطات المحلية.



وفي جنوب غرب روسيا، أبلغ حاكم منطقة ستافروبول فلاديمير فلاديميروف عن "هجوم معاد" تسبب "باشتعال حريق في المنطقة الصناعية بقرية فيازنيكي في مقاطعة شباكوفسكي"، من دون الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

