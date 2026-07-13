وزير خارجية فرنسا: العقوبات لن تُرفع عن إيران طالما لم تتخلَّ عن برنامجها النووي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن تُرفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي "تزعزع استقرار" المنطقة.



وقال بارو في مقابلة مع قناة "بي اف ام تي في" وإذاعة "ار ام سي": "لن تُرفع العقوبات عن النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه النووي، وعن مشروعه الثوري الذي يزعزع استقرار المنطقة، وعن برنامجه للصواريخ البالستية التي قد يكون بعضها قادرا يوما ما على استهداف أوروبا"، و"حتى يمنح الإيرانيين حرية بناء مستقبلهم".