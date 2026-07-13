إيران: نواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد" مع الولايات المتحدة

أعلنت إيران أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعُمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا بالشرق الأوسط، بهدف "تجنب التصعيد" مع الولايات المتحدة، على وقع تجدد الضربات المتبادلة بين البلدين المتحاربين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "يتمثل دور الوسطاء في مواصلة جهودهم لتجنب تصعيد التوترات"، مشيرا أن بلاده كانت على اتصال "في الأيام الأخيرة" مع قطر وعُمان، وهما دولتان تستهدفهما طهران عسكريا، بالإضافة إلى باكستان.