التحالف بقيادة الرياض يعلن التصدّي لصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن أن هذه القوات تصدّت لصواريخ بالستية أطلقها المتمردون الحوثيون في اتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.



يأتي ذلك بعد أن اتهم الحوثيون المدعومون من طهران السعودية في وقت سابق بقصف مطار صنعاء الذي يسيطرون عليه، بينما اعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض أنها نفّذت عملية القصف لمنع طائرة إيرانية من أن تحط في المطار.

