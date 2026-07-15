بريطانيا تستدعي دبلوماسيا إيرانيا على خلفية هجمات شهدتها أوروبا​

استدعت بريطانيا أمس الثلاثاء أعلى مسؤول دبلوماسي إيراني في لندن بشأن ما وصفته الحكومة البريطانية بدور إيراني في توجيه جماعات تعمل بالوكالة عن طهران لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية.



وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال إلى الوزارة على خلفية اتهامات بأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قام بتوجيه إحدى الجماعات لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا بين شهري مارس آذار ومايو أيار.

وأوضحت الوزارة أن الجماعة تحمل اسم ”حركة أصحاب اليمين الإسلامية“. ووصفت الخارجية هذه الأنشطة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وقالت "رغم التحذيرات المتكررة، لم توقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنشطتها العدائية. بل سعت إيران إلى تكثيف سلوكها الخبيث".