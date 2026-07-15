الصين تعرب عن معارضتها الشديدة للعقوبات الأميركية على أي دول تشتري نفطا روسيا

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة اقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي إن الصين "تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي ولم يجِزها مجلس الأمن"، مؤكدا أن "الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها".