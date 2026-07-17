وكالة: مقتل 7 في هجمات أميركية على جسور في مدينة جنوب إيران

أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، نقلا عن جامعة هرمزجان للعلوم الطبية، أن سبعة أشخاص قتلوا في هجمات أميركية على جسور في مدينة بندر خمير، وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب إيران.

