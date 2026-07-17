أوكرانيا: هجوم روسي على ميناء في ميكولايف يقتل شخصين ويصيب 3 سفن

أفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم الجمعة بأن هجوما روسيا بمسيرات على بنية تحتية لميناء في مدينة ميكولايف الجنوبية بأوكرانيا ألحق أضرارا بثلاث سفن مدنية ترفع أعلاما أجنبية.



وأشاروا إلى أن إحدى الضربات، التي وقعت في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أسفرت عن مقتل مواطنين أوكرانيين كانا على متن سفينة أجنبية.