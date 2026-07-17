الكويت تقول إن إحدى محطاتها الكهربائية تعرضت لقصف إيراني

أعلنت الكويت الجمعة أن إحدى محطاتها لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق وأضرار في مرافق المحطة ووحداتها.



وجاء في بيان صدر عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن "إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لهجوم جراء العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار في مرافق المحطة وتضرر عدد من وحدات توليد الكهرباء". ودعت الوزارة التي أكدت السيطرة على الحريق المواطنين والمقيمين في بيانها إلى "ترشيد استهلاك الكهرباء في هذه المرحلة الاستثنائية".