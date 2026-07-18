حريقان في الكويت نتيجة الهجمات الإيرانية وإصابات في صفوف قوة الإطفاء

أعلنت السلطات الكويتية أنها تكافح حريقين في موقعين لم تحددهما، نشبا جرّاء الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى إصابة عدد من عناصرها.



وأفادت قوة الإطفاء العام في بيان أولي على منصة إكس، بأنها تتعامل "مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين" استهدفتهما "الهجمات المعادية الأخيرة من قبل العدوان الإيراني"، مشيرة إلى أن فرق إطفاء القطاع النفطي شاركت في جهود مكافحة الحريق في أحد الموقعين.



وقالت: "أسفر الحادث الأول أثناء عملية المكافحة عن عدد من الإصابات من رجال الإطفاء وأحد العاملين" و"تم إخلاء الموقع".