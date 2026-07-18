رئيس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى واشنطن بتوقيع أكثر من 50 اتفاقًا ومذكرة تفاهم

اختتم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته إلى واشنطن بتوقيع أكثر من خمسين اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين الجانبين، تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار.



وشملت الاتفاقات قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة، مع التركيز على تطوير حقول النفط والغاز، والبحث في مسارات تصدير بديلة عن مضيق هرمز. إلا أن جزءاً كبيراً منها لا يزال غير ملزم وينتظر التنفيذ.