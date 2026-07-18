الجيش الإسرائيلي: استهداف خلية لحزب الله شغّلت مسيّرة قرب المنطقة الأمنية

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أنه "في وقت سابق من اليوم (السبت)، رصدت قوات من لواء الكوماندوز، العاملة تحت قيادة الفرقة 36، مسيّرة معادية في منطقة قرية تبنيت".

وأوضحت أنه "فور رصدها، باشر سلاح الجو، بتوجيه من القوات العاملة على الأرض، عمليات تمشيط في المنطقة، ورصد خلية من مشغّلي المسيّرات التابعة لحزب الله، كانت تختبئ بالقرب من المنطقة الأمنية، ومن هناك قامت بتشغيل المسيّرة".



وقالت: "في إغلاق سريع لدائرة الاستهداف، هاجم سلاح الجو عناصر الخلية بهدف إزالة التهديد الذي شكلوه على قواتنا العاملة في المنطقة".

وأضافت: "يشكّل هذا النشاط خرقًا من قبل حزب الله".

وأكدت واوية أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل أو بقواته، وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد.