بزشكيان: إيران في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة وأن على طهران تحمّل تداعياتها.



ونقل بيان صادر عن الرئاسة عنه قوله: "الحقيقة هي أن جمهورية إيران الإسلامية منخرطة في حرب شاملة"، مضيفا: "علينا أن نكون واقعيين ونقبل بالتداعيات الطبيعية لهذه المقاومة".