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مقتل تسعة أشخاص في انهيار نفق في الهند
أخبار دولية
2026-07-21 | 04:46
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مقتل تسعة أشخاص في انهيار نفق في الهند
قُتل الاثنين تسعة أشخاص على الأقل إثر انهيار نفق في مشروع كهرومائي قيد الإنشاء في ولاية سكيم الواقعة في شمال شرق الهند، فيما لا يزال نحو 15 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.
ووقع الحادث في منطقة جبال الهيملايا، حيث كان العمال يشقّون نفقا ضمن مشروع حكومي لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تيستا.
وقال راجيف روكا مدير هيئة إدارة الكوارث في ولاية سكيم لوكالة فرانس برس "نقدّر أن ما بين 25 و27 شخصا كانوا محاصرين داخل النفق، فيما انتُشلت تسع جثث حتى الآن."
ويُرجح أنّ الانهيار كان ناجما عن انفجار لم تُحدد أسبابه بعد، علما أن المنطقة شهدت خلال الأيام الأخيرة أمطارا موسمية غزيرة.
ورجح روكا أن تكون أسباب الانفجار طبيعية. وأشار مسؤولون إلى أنّ تسرّب غاز الميثان السام من التكوينات الصخرية تحت الأرض يعرقل عمليات الإنقاذ، في وقت لا يسمح إلا لفرق الإنفاذ المجهزة بمعدات الأكسجين بالدخول إلى النفق.
وعلى الرغم من أنّ مواقع مشاريع البنية التحتية الكبرى تشهد حوادث متكررة في الهند، إلا أنّ الخبراء البيئيين يحذرون من أنّ التوسع في مشاريع التنمية في جبال الهيملايا ساهم في مفاقمة تلك الكوارث.
وأعاد الحادث الأخير إلى الأذهان انهيار نفق في ولاية أوتاراخند عام 2023، حين أُنقذ 41 عاملا بعدما ظلوا محاصرين لمدة 17 يوما.
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