روبيو: السعودية تسعى إلى برنامج نووي "سلمي ومدني"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اتفاق التعاون النووي التاريخي مع السعودية لن يفضي إلا إلى برنامج نووي مدني وسلمي.



وقال روبيو على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في مانيلا "يكفي القول إن أي اتفاق سنبرمه مع أي دولة في العالم بشأن الطاقة النووية المدنية سيتضمن ضمانات تكفل عدم إمكان تحويله إلى برنامج للأسلحة"، مضيفا أن "السعودية تسعى إلى امتلاك برنامج نووي سلمي ومدني".