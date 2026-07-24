واشنطن تفرض عقوبات على برنامج البعثات الطبية الكوبي

أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن عقوبات جديدة تستهدف برنامج البعثات الطبية الكوبي، الذي يوفد منذ عقود أطباء وعاملين في المجال الصحّي إلى عشرات الدول ويُدر على الجزيرة مليارات الدولارات من الإيرادات.وشملت العقوبات التي جاءت في إطار تشديد الضغوط الأميركية على كوبا، مؤسسات حكومية مرتبطة بالبرنامج، إضافة إلى وزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال ميراندا.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن برنامج البعثات الطبية الخارجية الكوبي يرقى إلى مستوى "العمل القسري" و"الاتجار بالبشر".وأضافت: "يستغل المسؤولون الكوبيون قوانين وظروفا اقتصادية تنطوي على الإكراه بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إرغامهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع اقتطاع ما بين 50% و95% من الأجور التي تسددها الدول المضيفة مقابل خدماتهم".ووفقا للأرقام الرسمية، أوفد نحو 24 ألف طبيب وعامل في المجال الصحي إلى 56 دولة خلال العام 2025، ويعمل معظمهم في مناطق نائية، فيما تؤكد هافانا أن البرنامج يهدف إلى تقديم المساعدة للدول الأقلّ نموا في بلدان الجنوب العالمي.