روسيا: مستعدون للنظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا.



وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفاد مصدر أوكراني لرويترز الأسبوع الماضي بأن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين كانوا يناقشون مقترحا بوقف الضربات الجوية لعرضه على نظرائهم الروس ضمن جولة جديدة من محادثات السلام.



وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم أنه لم يطلع على أي معلومات محددة بشأن مقترحات سلام جديدة قبل الاجتماع المقرر عقده غدا الثلاثاء في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



