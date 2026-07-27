ترامب لأكسيوس: مستعد لعمل عسكري إذا فشلت المحادثات مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تجري "محادثات متعمقة للغاية مع إيران"، وحذر من أنه مستعد لاتخاذ "إجراء عسكري قوي" إذا فشلت الدبلوماسية.



وأضاف ترامب لموقع أكسيوس ردا على سؤال عن المدة الزمنية التي يمنحها للمحادثات: "ليس كثيرا من الوقت، فإما أن تسير الأمور سريعا أو لا تسير على الإطلاق".