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الوفد الأميركي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن تنديدا بانتقادات فرنسية

أخبار دولية
2026-07-28 | 01:42
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الوفد الأميركي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن تنديدا بانتقادات فرنسية
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الوفد الأميركي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن تنديدا بانتقادات فرنسية

انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته، وذلك تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في سياق تصويت موضوعه حقوق الإنسان.

وقال مساعد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة دان نيغريا "يتظاهر أحد أعضاء هذا المجلس بغضب أخلاقي ويتصرف كأنه يلقي محاضرات على الجميع في أي موضوع، سواء تعلق الأمر بالنزاع الذي ما زلنا نناقشه اليوم (أوكرانيا)، أو بقضايا لا تتّصل بالسلام والأمن، كحقوق الإنسان. لهذا السبب انسحبنا أثناء مداخلة فرنسا".

وندّد نيغريا بموقف باريس "المنافق"، مشيرا إلى أن بلاده كانت "متسامحة" مع ذلك بالنظر إلى الاحترام القائم بين الأعضاء الدائمين في المجلس.

وتعد خطوة الانسحاب من اجتماع لمجلس الأمن نادرة جدا.

وتعليقا على ذلك، كتبت البعثة الفرنسية لدى المنظمة الأممية على منصة "إكس" بالانكليزية، "كانت الولايات المتحدة ذات يوم نموذجا يُحتذى به في مجال حقوق الإنسان. لم يعد الأمر كذلك. اليوم، تجد نفسها إلى جانب كوريا الشمالية ونيكاراغوا ومالي وروسيا معزولة، ولم يعد العالم يُصغي إليها".

وقال نيغريا: "لقد وقفنا بجانب هذه الدولة العضو في كل نزاع هدّد حرياتها. واليوم أودّ أن أذكّرها بأن الولايات المتحدة لا تزال النموذج العالمي للحرية".

وأضاف: "بناء على ذلك، لن نمنحها امتياز الإصغاء إلى خطاباتها المسيّسة ما دامت لم تتخلّ عن خطابها المتعالي والذي ينم عن انعدام للاحترام، وما دامت لا تتصرف بطريقة تليق بمسؤولياتها".

وردّ السفير الفرنسي جيروم بونافون بالقول "نحتفل هذا العام بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، والجميع يعرف الدور الذي اضطلعت به فرنسا في ذلك".

وأكد كذلك أن فرنسا تعمل في الأمم المتحدة، سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة "من أجل صون هذه المؤسسة واستقلاليتها وقدرتها على العمل خدمة لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والسلام".

وفي وقت لاحق، صرّح مصدر دبلوماسي فرنسي بأن "الموقف الفرنسي معروف: لقد أيدنا إعادة تعيين المفوض السامي، تماما كما فعلت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغالبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأوضح أن "هذا لا يحول دون إجراء حوار وثيق مع الولايات المتحدة. اختلاف وجهات النظر بشأن عملية تصويت لا يمس بجودة علاقتنا أو بقدرتنا على العمل معا".

 

 

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