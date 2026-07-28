زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب اليابان الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي.



ووصلت شدة الزلزال إلى الدرجة السابعة، وهي الأعلى على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب الوكالة.

