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نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بلديهما على إيران

أخبار دولية
2026-07-28 | 05:24
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نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بلديهما على إيران
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نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بلديهما على إيران

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنها بلداهما معا على إيران والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما.

بلغت العلاقات بين الرجلين أدنى مستوياتها في نيسان خلال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الذي أعلن لاحقا بين الولايات المتحدة وإيران لكنه سقط تماما منذ السابع من تموز مع عودة العمليات الحربية بين إيران والولايات المتحدة التي لا تزال إسرائيل في منأى عنها.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع الجمهورية الإسلامية فرصة.

وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية.

وقال نتنياهو قبل مغادرته إسرائيل إن لقاءه مع ترامب "شرف كبير، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة".

وأضاف "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. وبطبيعة الحال، هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".


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