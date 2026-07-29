الرئيس الأميركيّ أكّد أنّ اجتماعيه مع زيلينسكي ونتنياهو كانا إيجابيين

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ اجتماعيه مع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو كانا إيجابيين.

وفي منشورات قصيرة منفصلة على تروث سوشال، قال ترامب إنه ناقش معهما مواضيع مختلفة، لكنّه لم يخض في التفاصيل.

وكتب ترامب عن لقائه بنتنياهو: "كان لقاء جيدًا جدًا! من الواضح أننا ناقشنا العديد من المواضيع المهمة".

وعن لقائه زيلينسكي: "نوقشت أمور كثيرة. سار اللقاء على ما يرام".

وحضر نتنياهو وزيلينسكي إلى واشنطن لحضور مراسم تأبين السيناتور ليندسي جراهام، الجمهوري الداعم المؤثر لإسرائيل وأوكرانيا.