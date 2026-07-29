وزارة البترول المصرية: حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي بميناء دمياط في مصر

نشب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وزارة البترول المصرية دون أن تحدد سبب الحريق.



وأكدت وزارة البترول في بيان وقوع "حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة"، مشيرة إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية".



وأضافت الوزارة في البيان أنه "جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف".



وأفاد اللواء أيمن صالح الرئيس السابق لهيئة ميناء دمياط وكالة فرانس برس بأن "هناك سفينة تغييز راسية إلى جانب سفينة للغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط"، موضحا أن عملية "التغييز تتم تحت ضغط عال جدا" ما يعني أن أي تسريب قد يؤدي إلى حريق.