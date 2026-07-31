شركة كبلر: 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب الخميس

أظهرت بيانات من شركة كبلر المتخصصة في الشحن البحريّ أنّ 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب الخميس، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة إذ لم تعبره سوى ناقلتين فقط.

ومن بين السفن التي عبرت مضيق باب المندب، دخلت 18 سفينة الممر المائيّ وخرجت منه سبع سفن.

وشملت حركة المرور عدة ناقلات نفط.

في غضون ذلك، لم تعبر مضيق هرمز سوى سفينتين وكانتا فارغتين ودخلتا الممر المائيّ.

وربما لا تزال بعض السفن تبحر بعد إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة، وهذه السفن لا يتم احتسابها في الإحصاءات.