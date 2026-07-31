غوتيريش: اتفاق نزع سلاح حماس هو "الخبر السار الوحيد"

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاق الهادف إلى نزع سلاح حركة حماس هو من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة الى الشرق الأوسط.



وفي إشارة إلى الحرب الأميركية ضد إيران التي دخلت شهرها السادس وتداعياتها الإقليمية المتصاعدة، رأى غوتيريش أن الاتفاق مع حماس الذي أُعلن عنه في وقت متأخر الخميس يمثل حالة استثنائية.



وقال: "الخبر السار الوحيد في الأيام الأخيرة هو إعلان الرئيس الأميركي عن اتفاق يقضي بتخلي حماس عن أسلحتها وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة".



وأضاف: "لأكون واضحا، يجب أن يتوقف القتال على كل الجبهات في المنطقة. لقد دخلنا الآن الشهر السادس من التصعيد العسكري في منطقة الخليج. وما بدأ كصراع إقليمي يتحول بشكل متزايد إلى عامل يدفع باتجاه عدم الاستقرار العالمي".

