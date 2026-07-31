إسبانيا تؤكد "الضمان التام" لسلامة منطقة شنغن

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الجمعة أن سلامة منطقة شنغن لحرية التنقل "مضمونة تماما" في ضوء عودة معظم المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة الإسباني بطريقة غير نظامية إلى المغرب.



وقال في بيان: "لا يمكن السفر من سبتة ومليلية إلى شبه الجزيرة الإسبانية من دون إبراز الهوية عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة".