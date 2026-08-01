أربعة قتلى على الأقل في كييف بهجوم صاروخي بالستي

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجُرح 13 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ بالستية شنته روسيا ليل الجمعة السبت، بحسب ما أفادت السلطات في العاصمة الأوكرانية.



وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام "بحسب معلومات أولية، قُتل ثلاثة أشخاص في العاصمة"، ثم أعلنت الإدارة العسكرية في كييف ارتفاع حصيلة القتلى إلى أربعة في رسالة عبر التطبيق نفسها.



وأضافت "ارتفع عدد الجرحى إلى 13"، وذلك بعدما أعلن كليتشكو إصابة 10 أشخاص بجروح داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.



وسمع مراسل وكالة فرانس برس عدة انفجارات أدى دويها إلى انطلاق صفارات إنذار السيارات في الشوارع.



وأفادت الإدارة العسكرية في العاصمة بـ "اندلاع حريق في مبنى من ستة طوابق في حي سولوميانسكي في كييف عقب الهجوم".



وأضافت "لا يزال خطر استخدام الصواريخ البالستية قائما. نحث الجميع على البقاء في الملاجئ حتى رفع حالة الإنذار من ضربات جوية".



وفي الليلة الماضية، قُتل ثمانية أشخاص بينهم ستة أفراد من عائلة واحدة قرب كريفي ريغ. وقتل آخران في ضربات على كييف وبولتافا.