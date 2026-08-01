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الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة

أخبار دولية
2026-08-01 | 04:32
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الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة
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الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة

     
أعلن الجيش الكويتي السبت اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي، وذلك غداة إعلان طهران استهداف عدد من "المنشآت الحيوية والعسكرية" في البلد الخليجي.
     
وتأتي هذه الهجمات بعد مقتل شخص الخميس في ضربة إيرانية أصابت مبنى شركة صينية في الكويت.
     
وقال الجيش الكويتي في بيان صباح السبت "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".
     
وأضافت "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
     
ومنذ تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران في السابع من تموز/يوليو، تتعرض الكويت لهجمات إيرانية، مع إطلاق طهران صواريخ ومسيّرات نحو دول حليفة لواشنطن في المنطقة، خصوصا في الخليج، ردا على القصف الأميركي لأراضيها.
     
وأعلنت إيران الجمعة تنفيذ ضربات في الكويت استهدفت قاعدة أحمد الجابر الجوية، غداة إعلان استهدافها القاعدة الجوية الأميركية علي السالم.
     
وأفاد الجيش الإيراني في بيان الجمعة بأنه استهدف "حظائر طائرات مقاتلة وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومستودعات معدات في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت".
     

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