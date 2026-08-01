تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين.



وقال الوزير في منشور على إكس: "في الوقت الذي تتواصل فيه جهودنا للتوصل إلى اتفاق جديد طويل الأجل بشأن هذا الخط... قمنا بتطبيق هذا الترتيب الخاص بعمليات العبور، والذي يغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل".