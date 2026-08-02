لجنة بأوبك+ تعبر عن قلقها إزاء الهجمات على منشآت الطاقة

عبرت لجنة تابعة لتحالف أوبك+ عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وأكدت على أهمية حماية ممرات الملاحة البحرية لضمان وصول إمدادات الطاقة إلى الأسواق.



وأفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان اليوم الأحد بأن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج راجعت أيضا بيانات الإنتاج.