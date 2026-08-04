شركة أرامكو السعودية: ارتفاع أرباحنا بنحو 44% في الربع الثاني من 2026

أعلنت شركة أرامكو السعودية ارتفاع أرباحها بنحو 44 في المئة في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكرت شركة أرامكو، المملوكة غالبية أسهمها للدولة، في بيان أنّ صافي الدخل في الربع الثاني من عام 2026 بلغ 122,6 مليار ريال سعوديّ (32,7 مليار دولار)، مقارنة بـ 85 مليار ريال (22,67 مليار دولار) لنفس الربع من عام 2025.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في بيان الشركة: "على الرغم من اضطراب الإمدادات غير المسبوق في مضيق هرمز، فإننا نواصل تأكيد قدرتنا في المحافظة على استمرارية الأعمال بالاستفادة من قاعدة أصولنا المتنوعة والبنية التحتية الاستراتيجية التي يعززها التخطيط على مدى عقود، ومن هذه الأصول خط أنابيب شرق-غرب، وطاقة التخزين، وفُرض التصدير. مما مكّننا من مواصلة الإنتاج والنقل والتصدير".