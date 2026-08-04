أنقرة تندد باستهداف سفينتين مدنيتين تركيتين في البحر الأسود

نددت تركيا بهجوم بمسيرات وقع الاثنين في البحر الأسود واستهدف سفينتين عائدتين الى شركتين تركيتين، ما أسفر عن اصابات في صفوف طاقميهما.



وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن "السفينتين المدنيتين التابعتين لشركتي الشحن التركيتين يسار وناديزدا تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة بعد إبحارهما من ميناء نوفوروسيسك ليل أمس (الاثنين)، ما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون أتراك. إن سلامة مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ونتابع وضعهم من كثب".