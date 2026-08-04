الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدر لرويترز: إيران تسعى للسيطرة على حركة الشحن إلى مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-08-04 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدر لرويترز: إيران تسعى للسيطرة على حركة الشحن إلى مضيق هرمز
أكد مصدر إيراني كبير لرويترز أن طهران تسعى للسيطرة على مسار دخول حركة الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة، وذلك بموجب خطة قيد البحث مع سلطنة عمان لإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وأوضح المصدر المشارك في المحادثات أن هذه "الفكرة العامة تخضع للنقاش حاليا"، مشيرا إلى أن مسار مغادرة الملاحة سيكون بين إيران وعمان، وأن عمان ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار إيران.
وأشار المصدر الى أنه "من غير المرجح أن تغير طهران موقفها".
آخر الأخبار
أخبار دولية
لرويترز:
إيران
للسيطرة
الشحن
التالي
وزارة الخارجية القطرية: الجهود مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسيّ
مصادر لرويترز: أميركا استخدمت كل صواريخها بعيدة المدى تقريبا بحرب إيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:51
مصدر إيراني كبير لرويترز: خطة موقتة بشأن مضيق هرمز قيد النقاش مع عمان تمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلة
آخر الأخبار
05:51
مصدر إيراني كبير لرويترز: خطة موقتة بشأن مضيق هرمز قيد النقاش مع عمان تمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلة
0
آخر الأخبار
2026-07-13
الخارجية الألمانية: نؤكد مجددا دعمنا المستمر للاستئناف السريع والكامل لحركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-07-13
الخارجية الألمانية: نؤكد مجددا دعمنا المستمر للاستئناف السريع والكامل لحركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
05:52
مصدر إيراني كبير لرويترز: مسار الملاحة الخارج من مضيق هرمز سيمر عبر طريق بين إيران وعمان
آخر الأخبار
05:52
مصدر إيراني كبير لرويترز: مسار الملاحة الخارج من مضيق هرمز سيمر عبر طريق بين إيران وعمان
0
آخر الأخبار
05:54
مصدر إيراني كبير لرويترز: الخطة ستمنح طهران القدرة على رصد حركة الملاحة الخارجة من مضيق هرمز والتدخل عند الضرورة
آخر الأخبار
05:54
مصدر إيراني كبير لرويترز: الخطة ستمنح طهران القدرة على رصد حركة الملاحة الخارجة من مضيق هرمز والتدخل عند الضرورة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:27
الدنمارك ترحب بالرد الإسباني في شأن أزمة سبتة
أخبار دولية
08:27
الدنمارك ترحب بالرد الإسباني في شأن أزمة سبتة
0
أخبار دولية
08:16
وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع ايران الأربعاء لإعادة فتح هرمز
أخبار دولية
08:16
وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع ايران الأربعاء لإعادة فتح هرمز
0
أخبار دولية
08:15
وزير الداخلية الإسباني: 72 ألف مهاجر دخلوا سبتة عاد منهم 70 ألفا إلى المغرب
أخبار دولية
08:15
وزير الداخلية الإسباني: 72 ألف مهاجر دخلوا سبتة عاد منهم 70 ألفا إلى المغرب
0
أخبار دولية
07:21
قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة
أخبار دولية
07:21
قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-03-06
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
2026-03-06
إرتفاع بأسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
2026-06-12
"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض
أخبار لبنان
2026-06-12
"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض
0
أخبار لبنان
2026-03-07
وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا
أخبار لبنان
2026-03-07
وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-08
الحوثيون يدخلون ... فهل فُتحت ورقة باب المندب؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-08
الحوثيون يدخلون ... فهل فُتحت ورقة باب المندب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
القصر الجمهوريّ يواكب المفاوضات في روما
تقارير نشرة الاخبار
08:20
القصر الجمهوريّ يواكب المفاوضات في روما
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
جولة جديدة من المفاوضات من روما تنطلق
تقارير نشرة الاخبار
08:11
جولة جديدة من المفاوضات من روما تنطلق
0
آخر الأخبار
07:53
أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج الإطفاء
آخر الأخبار
07:53
أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج الإطفاء
0
أخبار لبنان
07:50
من مرفأ بيروت نظّم الأهالي وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ
أخبار لبنان
07:50
من مرفأ بيروت نظّم الأهالي وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ
0
أخبار دولية
06:52
وزارة الخارجية القطرية: الجهود مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسيّ
أخبار دولية
06:52
وزارة الخارجية القطرية: الجهود مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسيّ
0
أمن وقضاء
04:41
بالتزامن مع الذكرى السادسة لـ4 آب... التحضيرات قائمة أمام تمثال المغترب في بيروت
أمن وقضاء
04:41
بالتزامن مع الذكرى السادسة لـ4 آب... التحضيرات قائمة أمام تمثال المغترب في بيروت
0
أخبار لبنان
04:20
المشهد من بعبدا قُبيل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية
أخبار لبنان
04:20
المشهد من بعبدا قُبيل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية
0
أخبار لبنان
03:52
وزير الإعلام: عمل الحكومة الحالية لا يشبه “عمل الانتظارات”
أخبار لبنان
03:52
وزير الإعلام: عمل الحكومة الحالية لا يشبه “عمل الانتظارات”
0
أمن وقضاء
03:44
السفير البابويّ يعبّر عن أمله في تحقيق العدالة من مرفأ بيروت
أمن وقضاء
03:44
السفير البابويّ يعبّر عن أمله في تحقيق العدالة من مرفأ بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:48
بيان النيابة العامة التمييزية عن قضية رياض سلامة
أخبار لبنان
11:48
بيان النيابة العامة التمييزية عن قضية رياض سلامة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فرع جديد لجامعة NDU في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فرع جديد لجامعة NDU في بيروت
3
أمن وقضاء
03:10
الجيش يضبط صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
03:10
الجيش يضبط صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية
4
أمن وقضاء
03:37
في ذكرى 4 آب... فوج إطفاء بيروت يضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج الإطفاء
أمن وقضاء
03:37
في ذكرى 4 آب... فوج إطفاء بيروت يضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج الإطفاء
5
حال الطقس
02:32
الحر الشديد الى انحسار والحرارة تعود الى معدلاتها
حال الطقس
02:32
الحر الشديد الى انحسار والحرارة تعود الى معدلاتها
6
أخبار لبنان
12:24
توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من رام الله
أخبار لبنان
12:24
توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من رام الله
7
أخبار لبنان
07:09
سلام: العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية
أخبار لبنان
07:09
سلام: العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
هذه خطة العام الدراسي الجديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:09
هذه خطة العام الدراسي الجديد!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More