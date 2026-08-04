مصدر لرويترز: إيران تسعى للسيطرة على حركة الشحن إلى مضيق هرمز

أكد مصدر إيراني كبير لرويترز أن طهران تسعى للسيطرة على مسار دخول حركة الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة، وذلك بموجب خطة قيد البحث مع سلطنة عمان لإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.



وأوضح المصدر المشارك في المحادثات أن هذه "الفكرة العامة تخضع للنقاش حاليا"، مشيرا إلى أن مسار مغادرة الملاحة سيكون بين إيران وعمان، وأن عمان ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار إيران.



وأشار المصدر الى أنه "من غير المرجح أن تغير طهران موقفها".