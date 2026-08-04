سفينة شحن تغرق في البحر الأحمر بعد إصابتها بهجوم

غرقت سفينة شحن بعد تعرّضها لهجوم قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر، بحسب ما أفاد مسؤول يمني ووزارة الخارجية الهندية.



وقال المسؤول الحكومي في مدينة المخا الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن قوات خفر السواحل "أنقذت اليوم طاقم سفينة شحن هندية غرقت بعد تعرضها لهجوم بزورق مفخخ قبالة سواحل الحديدة" التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعمون من طهران. وأكد انقاذ طاقمها المؤلف من 14 شخصا، هم يمني واحد و13 هنديا.



بدورها، نددت وزارة الخارجية الهندية في بيان بالهجوم على السفينة MSV Faize Noree Oliya "قبالة سواحل اليمن في الرابع من آب 2026"، داعية الى وقف استهداف السفن التجارية في هذا الممر المائي.