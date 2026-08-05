لقاء أول بين بن فرحان وحسين منذ الضربات الأميركية السعودية على العراق

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نظيره العراقيّ فؤاد حسين في عمّان، في أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين عقب الضربات الدامية التي نفذتها المملكة والولايات المتحدة على الحشد الشعبي العراقي.



وأتى اللقاء على هامش اجتماع وزاري في عمّان لدعم القدس، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



ونقلت أن الوزيرَين أكدا "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه".



ونشرت الوكالة صورة لبن فرحان وحسين وهما يتصافحان.



وأوردت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنّ الوزيرَين "تناولا الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للوفد الأمني العراقي إلى المملكة العربية السعودية" من دون أن تحدّد موعد الزيارة ولا هوية أعضاء الوفد، وتباحثا "في شأن الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات".